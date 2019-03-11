Музей деревянного зодчества «Витославлицы» посетили дети из Пскова и Островского района

21:49, 11 марта 2019, ПАИ

10 марта две группы детей из Пскова и Островского района посетили музей народного деревянного зодчества «Витославлицы» в Великом Новгороде. Как сообщили Псковскому агентству информации в ПОООМС «Дети - наше будущее», поездка состоялась в рамках проекта «Путешествие к истокам».

Дети познакомились с миром крестьянского быта и народных традиций, увидели памятники деревянного зодчества, крестьянские и барские дома, хозяйственные постройки XIX века.

Также ребята приняли участие в празднике «Масленица в Витославлицах». Участники экскурсии познакомились с традиционными масленичными обрядами и обычаями, пробовали печь блины.

ПОООМС «Дети - наше будущее» выражает благодарность генеральному директору Новгородского государственного музея-заповедника Наталье Григорьевой, заведующей экскурсионным отделом Наталье Шуплецоволй и коллективу музея за интересную и познавательную программу, представленную детям.

Проект «Путешествие к истокам» реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.