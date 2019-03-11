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Находящегося в федеральном розыске иностранца задержали псковские пограничники

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали при пересечении государственной границы Российской Федерации иностранца, находящегося в федеральном розыске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства. 

В международный автомобильный пункт пропуска Бурачки на выездное направление прибыл 37-летний гражданин Республики Молдова. В ходе проверки документов выяснилось, что им интересуются правоохранительные органы страны. Молодой человек подозревается у себя на родине в совершении преступления, предусмотренного пунктом 3 части 2 статьи 186 УК Республики Молдова (кража). Данное деяние квалифицируется национальным законодательством как тяжкое преступление. За его совершение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет без наложения штрафа или с ним в размере от 1350 до 3350 условных единиц.

В соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком иностранец передан сотрудникам полиции Себежа для проведения в отношении него дальнейших процессуальных действий.

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