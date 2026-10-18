В Пскове пьяный водитель на ВАЗе съехал в кювет

09:00, 18 октября 2026, ПАИ

ВАЗ-2109 под управлением пьяного, по предварительным данным, водителя вылетел в кювет и опрокинулся в придорожную канаву с водой. ДТП произошло на Крестовском шоссе возле дома № 63а в Пскове, сообщает канал «Псковская сводка» в MAX.



Фото: канал «Псковская сводка. ПАИ» в MAX



Фото: канал «Псковская сводка. ПАИ» в MAX



Фото: канал «Псковская сводка. ПАИ» в MAX



Фото: канал «Псковская сводка. ПАИ» в MAX



Фото: канал «Псковская сводка. ПАИ» в MAX



Фото: канал «Псковская сводка. ПАИ» в MAX











Спасатели извлекли водителя из автомобиля. Мужчина отказался от медицинской помощи.

На месте работали спасатели АСС, бригада скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.