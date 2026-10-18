В Пскове пьяный водитель на ВАЗе съехал в кювет
ВАЗ-2109 под управлением пьяного, по предварительным данным, водителя вылетел в кювет и опрокинулся в придорожную канаву с водой. ДТП произошло на Крестовском шоссе возле дома № 63а в Пскове, сообщает канал «Псковская сводка» в MAX.
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Фото: канал «Псковская сводка. ПАИ» в MAX
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Фото: канал «Псковская сводка. ПАИ» в MAX
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Фото: канал «Псковская сводка. ПАИ» в MAX
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Фото: канал «Псковская сводка. ПАИ» в MAX
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Фото: канал «Псковская сводка. ПАИ» в MAX
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Фото: канал «Псковская сводка. ПАИ» в MAX
Спасатели извлекли водителя из автомобиля. Мужчина отказался от медицинской помощи.
На месте работали спасатели АСС, бригада скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.