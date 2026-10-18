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Происшествия

53-летний мужчина пропал в Пскове

53-летний Александр Козлов пропал в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Изображение поискового отряда «ЛизаАлерт» в Псковской области

С 14 октября его местонахождение неизвестно. Мужчина предположительно был одет в чёрную куртку, синие джинсы и черные с серым кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Александра Козлова, просят незамедлительно сообщить об этом по телефону горячей линии «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или по номеру экстренной службы 112.

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