53-летний мужчина пропал в Пскове

15:36, 18 октября 2026, ПАИ

53-летний Александр Козлов пропал в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт».

С 14 октября его местонахождение неизвестно. Мужчина предположительно был одет в чёрную куртку, синие джинсы и черные с серым кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Александра Козлова, просят незамедлительно сообщить об этом по телефону горячей линии «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или по номеру экстренной службы 112.