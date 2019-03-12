Великое повечерие состоялось в Вознесенском соборе Великих Лук

10:08, 12 марта 2019, ПАИ

Вечером 11 марта, в понедельник первой седмицы Великого поста, епископ Великолукский и Невельский Сергий совершил повечерие с чтением Великого покаянного канона преподобномученика Андрея Критского в Вознесенском соборе Великих Лук. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в информационно-аналитическом отделе Великолукской епархии.

За особым богослужением молились клирики собора, сотрудники епархиального управления, прихожане храма и местные жители.

По окончании богослужения епископ Сергий обратился к верующим с архипастырским словом.

В течение первых четырех дней поста владыка Сергий продолжит чтение Великого покаянного канона в храмах Великолукской епархии: 12 марта - в храме Казанской иконы Божией Матери города Великие Луки, 13 марта - в Свято-Троицком кафедральном соборе Невеля, 14 марта - в Свято-Тихоновском соборе города Великие Луки. Начало великого повечерия - в 18:00.

Напомним, что в первые дни Великого поста, с понедельника по четверг первой седмицы, на великом повечерии читается покаянный канон святого Андрея Критского. Канон этот назван Великим как по множеству мыслей и воспоминаний, в нем заключенных, так и по количеству содержащихся в нем тропарей - около 250 (в обычных канонах их около 30). Для чтения на первой седмице поста канон разделяется на четыре части, по числу дней. В среду и четверг к Великому канону прибавляется несколько тропарей в честь преподобной Марии Египетской, пришедшей из глубокого духовного падения к высокому благочестию. Великий канон завершается тропарями в честь его творца - святого Андрея Критского.