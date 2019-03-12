0
11:00
Алексей Кириллов: Форум СОНКО – важное мероприятие в жизни общественных организаций
10:32
Новинки парфюмерии от компании Avon смогут купить псковичи на выставке «Свадьба EXPO»
09:24
ФОТОФАКТ: Артефакт советской эпохи обнаружили в большом зале псковского Дома Советов
23:00
Опубликована информация о предстоящих служениях митрополита Тихона в марте
22:07
Занятие по вопросам охраны репродуктивного здоровья провели для псковских курсанток
21:16
Сотрудники псковского ОСН «Зубр» почтили память Алексея Ширяева
19:41
Фотоловушка Полистовского заповедника засняла лосей
Еще новости
Общество

Великое повечерие состоялось в Вознесенском соборе Великих Лук

Вечером 11 марта, в понедельник первой седмицы Великого поста, епископ Великолукский и Невельский Сергий совершил повечерие с чтением Великого покаянного канона преподобномученика Андрея Критского в Вознесенском соборе Великих Лук. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в информационно-аналитическом отделе Великолукской епархии. 

За особым богослужением молились клирики собора, сотрудники епархиального управления, прихожане храма и местные жители.
По окончании богослужения епископ Сергий обратился к верующим с архипастырским словом.

В течение первых четырех дней поста владыка Сергий продолжит чтение Великого покаянного канона в храмах Великолукской епархии: 12 марта - в храме Казанской иконы Божией Матери города Великие Луки, 13 марта - в Свято-Троицком кафедральном соборе Невеля, 14 марта - в Свято-Тихоновском соборе города Великие Луки.  Начало великого повечерия - в 18:00.

Напомним, что в первые дни Великого поста, с понедельника по четверг первой седмицы, на великом повечерии читается покаянный канон святого Андрея Критского. Канон этот назван Великим как по множеству мыслей и воспоминаний, в нем заключенных, так и по количеству содержащихся в нем тропарей - около 250 (в обычных канонах их около 30). Для чтения на первой седмице поста канон разделяется на четыре части, по числу дней. В среду и четверг к Великому канону прибавляется несколько тропарей в честь преподобной Марии Египетской, пришедшей из глубокого духовного падения к высокому благочестию. Великий канон завершается тропарями в честь его творца - святого Андрея Критского.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Алексей Кириллов: Форум СОНКО – важное мероприятие в жизни общественных организаций
12 марта 2019
Алексей Кириллов: Форум СОНКО – важное мероприятие в жизни общественных организаций
Новинки парфюмерии от компании Avon смогут купить псковичи на выставке «Свадьба EXPO»
12 марта 2019
Новинки парфюмерии от компании Avon смогут купить псковичи на выставке «Свадьба EXPO»
ФОТОФАКТ: Артефакт советской эпохи обнаружили в большом зале псковского Дома Советов
12 марта 2019
ФОТОФАКТ: Артефакт советской эпохи обнаружили в большом зале псковского Дома Советов
Опубликована информация о предстоящих служениях митрополита Тихона в марте
11 марта 2019
Опубликована информация о предстоящих служениях митрополита Тихона в марте
Занятие по вопросам охраны репродуктивного здоровья провели для псковских курсанток
11 марта 2019
Занятие по вопросам охраны репродуктивного здоровья провели для псковских курсанток
Сотрудники псковского ОСН «Зубр» почтили память Алексея Ширяева
11 марта 2019
Сотрудники псковского ОСН «Зубр» почтили память Алексея Ширяева
Фотоловушка Полистовского заповедника засняла лосей
11 марта 2019
Фотоловушка Полистовского заповедника засняла лосей
Более 250 детей примут участие в зональном этапе фестиваля «Мы из будущего» в Пушкинских Горах
11 марта 2019
Более 250 детей примут участие в зональном этапе фестиваля «Мы из будущего» в Пушкинских Горах

Идет загрузка...