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Общество

В Пскове суд рассматривает дело о покушении на мошенничество с золотыми слитками

В Псковском городском суде рассматривают уголовное дело в отношении гражданки, которой инкриминируется покушение на мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере. Как сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области, преступление произошло в октябре 2025 года.

Фото: ПАИ

По версии следствия, неизвестный, используя сотовую связь и представившись сотрудником правоохранительных органов, убедил потерпевшего в необходимости декларирования денег и предложил конвертировать их в драгоценный металл. В результате мужчина передал обвиняемой золотые слитки общей стоимостью не менее двух миллионов рублей. Однако довести задуманное до конца злоумышленница не смогла – её задержали сотрудники полиции сразу после получения ценностей.

В ходе сегодняшнего заседания суд допросил свидетелей обвинения и рассмотрел вопрос о мере пресечения. Срок её содержания под стражей продлён до 30 октября 2026 года. Рассмотрение дела продолжается.

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