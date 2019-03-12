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Общество

До -10 похолодает в Псковской области ночью 13 марта

13 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. 

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха ночью составит от -5 до -10 градусов, днем - от -2 до +3. Будет дуть ветер южного направления со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление – низкое, радиационная, химическая и бактериологическая обстановка -  в норме.

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