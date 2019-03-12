Латвия завершила строительство забора на границе с Псковской областью

12:15, 12 марта 2019, ПАИ

Латвия завершила строительство забора на границе с Псковской областью, сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственную пограничную службу республики.

Общая протяженность сооружения — 93 километра. На некоторых участках границы высота забора с колючей проволокой достигает 2,7 метра. На забор потратили 21,168 млн евро.

Завершить работы по оснащению приграничной зоны с Россией Латвия планирует в 2020 году. Общая протяженность границы России и Латвии составляет 283,6 километра. Из российских регионов республика граничит только с Псковской областью.

Напомним, что в октябре 2015 года власти Латвии заявляли, что основная цель забора на границе с Россией — препятствовать проникновению на территорию страны нелегальных мигрантов из третьих стран. Строительство сооружения было начато в марте 2016 года.