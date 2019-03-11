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За кражу денег с карты 50-летней великолучанке грозит уголовное наказание

В Великих Луках возбуждено уголовное дело в отношении безработной 50-летней местной жительницы по факту мошенничества, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 20 февраля в одном из магазинов по улице Ботвина 21-летняя жительница Невельского района потеряла свою банковскую карту. Позднее она была похищена, с карты пропали более 6 тысяч рублей.

Потерпевшая обратилась за содействием в ОМВД России по городу Великие Луки. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность подозреваемой. Выяснилось, что деньгами, снятыми с похищенной карты, она расплачивалась за покупки в магазинах. Ведется следствие.

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