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Происшествия

Псковичка перевела более трех миллионов рублей на «безопасный счет» мошенников

Псковичка лишилась более трех миллионов рублей после общения с мошенниками, сообщили ПАИ в прокуратуре города.

Из материалов дела следует, что неизвестный под предлогом перевода денежных средств на «безопасный счет» похитил у женщины более трех миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Решение следственного органа о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере признано законным и обоснованным.

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