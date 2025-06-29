Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Утратившего связь с родственниками великолучанина продолжают разыскивать в Псковской области

50-летнего Юрия Кандыбовича продолжают разыскивать в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Родственники утратили с ним связь в октябре 2023 года.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: 8(81153) 5-27-94, 89118833883 или 102, 112.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












29 июня 2025

Утратившего связь с родственниками великолучанина продолжают разыскивать в Псковской области
29 июня 2025

Более семисот тысяч рублей лишились жители Псковской области из-за уловок мошенников
29 июня 2025

84-летний пенсионер пропал в Дновском районе
29 июня 2025

Легковой автомобиль врезался в ограждение у ТК «Гулливер» в Пскове
28 июня 2025

Псковичка перевела более трёх миллионов рублей на «безопасный счёт» мошенников
28 июня 2025

Неизвестные вырубили лес около санатория «Черёха»
28 июня 2025

Уроженца Дагестана продолжают разыскивать в Псковской области
28 июня 2025

Пскович убил свою жену из-за её пристрастия к алкоголю

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...