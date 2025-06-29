Утратившего связь с родственниками великолучанина продолжают разыскивать в Псковской области

21:42, 29 июня 2025, ПАИ

50-летнего Юрия Кандыбовича продолжают разыскивать в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Родственники утратили с ним связь в октябре 2023 года.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: 8(81153) 5-27-94, 89118833883 или 102, 112.