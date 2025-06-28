Неизвестные вырубили лес около санатория «Черёха»

14:40, 28 июня 2025, ПАИ

Неизвестные незаконно вырубили лес в районе санатория «Черёха», сообщили ПАИ в природоохранной прокуратуре.

Во время проверки была обнаружена незаконная рубка деревьев в городских лесах Псковского городского лесничества. Неизвестные вырубили 36 ясеней и ольхи. Причинённый ущерб составил порядка 600 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Ход и результаты расследования уголовного дела находятся под контролем природоохранной прокуратуры.