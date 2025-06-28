Неизвестные вырубили лес около санатория «Черёха»
Неизвестные незаконно вырубили лес в районе санатория «Черёха», сообщили ПАИ в природоохранной прокуратуре.
Во время проверки была обнаружена незаконная рубка деревьев в городских лесах Псковского городского лесничества. Неизвестные вырубили 36 ясеней и ольхи. Причинённый ущерб составил порядка 600 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Ход и результаты расследования уголовного дела находятся под контролем природоохранной прокуратуры.
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