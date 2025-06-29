Более семисот тысяч рублей лишились жители Псковской области из-за уловок мошенников

19:03, 29 июня 2025, ПАИ

Жители Пскова, Псковского и Печорского районов лишились более семисот тысяч рублей из-за мошенников, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, нескольким жителям региона звонили неизвестные под видом правоохранительных органов и сотрудников различных организаций. Они рассказали своим собеседникам, что некие злоумышленники якобы планируют незаконно оформить на них кредиты. Чтобы предотвратить это, звонившие рекомендовали псковичам перевести свои сбережения на «безопасные счета», что те и сделали.

В итоге жители региона лишились более семисот тысяч рублей. Они обратились за помощью в полицию. В настоящее время возбуждены уголовные дела, в рамках которых выясняются все обстоятельства произошедшего.