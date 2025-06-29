84-летний пенсионер пропал в Дновском районе

18:21, 29 июня 2025, ПАИ

84-летнего Михаила Тимофеева разыскивают в Псковской области, сообщили ПАИ в региональном поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Пенсионер проживает в деревне Матвеиха Дновского района. С 19 июня его местонахождение неизвестно.

Мужчина ростом 170 сантиметров, нормального телосложения. У него седые волосы, серые глаза. Предположительно, был одет в длинную чёрную куртку и чёрные сапоги.