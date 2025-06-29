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Происшествия

Легковой автомобиль врезался в ограждение у ТК «Гулливер» в Пскове

Легковой автомобиль врезался в ограждение возле торгового комплекса «Гулливер» на улице Коммунальной в Пскове вечером 28 июня. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Легковой автомобиль врезался в ограждение у ТК «Гулливер» в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Легковой автомобиль врезался в ограждение у ТК «Гулливер» в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Легковой автомобиль врезался в ограждение у ТК «Гулливер» в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Легковой автомобиль врезался в ограждение у ТК «Гулливер» в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Легковой автомобиль врезался в ограждение у ТК «Гулливер» в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Легковой автомобиль врезался в ограждение у ТК «Гулливер» в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

По предварительной информации, участники ДТП скрылись с места происшествия.

Бригада медицины катастроф, спасатели аварийно-спасательной службы и сотрудники ГАИ работали на месте аварии. Ведутся поиски скрывшегося водителя. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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