Легковой автомобиль врезался в ограждение у ТК «Гулливер» в Пскове
Легковой автомобиль врезался в ограждение возле торгового комплекса «Гулливер» на улице Коммунальной в Пскове вечером 28 июня. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
По предварительной информации, участники ДТП скрылись с места происшествия.
Бригада медицины катастроф, спасатели аварийно-спасательной службы и сотрудники ГАИ работали на месте аварии. Ведутся поиски скрывшегося водителя. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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