Польские, голландские, украинские и турецкие фрукты и овощи уничтожены в Себеже

17:47, 12 марта 2019, ПАИ

В Себеже уничтожены 585 килограммов польских яблок, 24 килограмма голландских груш, 33 килограмма украинских огурцов и 35 килограммов турецких томатов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Ранее в Невельском районе должностные лица управления в результате совместных мероприятий с сотрудниками Псковской таможни задержали автомобиль, в котором с территории Белоруссии незаконно ввозили продукцию без документов, подтверждающих карантинное фитосанитарное состояние и происхождение товара. При проведении досмотра грузового отсека была выявлена партия свежих фруктов и овощей, на упаковочной таре продукции обнаружены маркировочные этикетки, согласно которым страной происхождения яблок является Польша, груш – Нидерланды, огурцов – Украина, томатов – Турция. По факту выявленного нарушения в отношении физического лица возбуждено дело об административном правонарушении.

Фрукты и овощи уничтожены в рамках реализации Указа президента Российской Федерации «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» и в соответствии с Положением о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля на таможенной территории Евразийского экономического союза.

Всего с начала года при осуществлении мероприятий по предотвращению незаконного ввоза с территории Белоруссии продукции растительного происхождения было выявлено 14 партий подкарантинной продукции с отсутствием маркировки с указанием страны происхождения товара. Общий вес партий составил 78,4 тонны.