Бесплатные курсы по русскому языку будут проходить в проектном офисе #Команды2018 с 15 марта

20:02, 12 марта 2019, ПАИ

С 15 марта по 12 апреля (каждую пятницу) в Пскове в проектном офисе #Команды2018 (улица Некрасова, 19) будут проходить бесплатные уроки русского языка в рамках подготовки к «Тотальному диктанту». Первое занятие стартует в 19:00, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

Проект «Русский по пятницам» включает в себя 4 урока длительностью два часа. Участники смогут не только повторить теорию, но и закрепить правила орфографии и пунктуации на практике. Темы занятий, опираясь на текст будущего диктанта, разработал экспертный совет «Тотального диктанта», ядро которого находится в Новосибирском государственном университете. Финальное, восьмое занятие — работа над ошибками по тексту диктанта, который все желающие смогут написать 13 апреля.

«Несколько занятий не смогут вместить весь курс русского языка, но позволят участникам вспомнить правила орфографии и пунктуации, потренироваться в написании диктантов, а также обсудить с преподавателями сложные случаи. Для тех, кто не может посещать очные курсы, в марте мы запускаем онлайн-школу на сайте проекта, где в формате вебинаров можно подготовиться к «Тотальному диктанту». В прошлом году эти уроки онлайн посмотрели 112 тысяч человек», — рассказывает председатель экспертного совета Наталья Кошкарёва.

Тотальный диктант 13 апреля напишут около тысячи городов по всему миру. Столицей акции в этом году выбран Таллин, где на главной площадке свой текст прочитает Павел Басинский.

Для того чтобы пройти бесплатные уроки русского языка в рамках подготовки к «Тотальному диктанту, необходимо зарегистрировать на сайте здесь>>>

Напомним, «Тотальный диктант» — ежегодная акция для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Она показывает, что быть грамотным важно для каждого; что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединяет всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.

Первый «Тотальный диктант» провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 15 лет акция приобрела всемирный масштаб: её организует фонд «Тотальный диктант», расположенный в Новосибирске, а воплощают активисты и волонтёры в разных уголках планеты. В 2018 году событие охватило 76 стран, объединив 227 тысяч человек в 1021 городе. Авторами диктанта в разное время были Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачёв, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин, Дмитрий Быков. Псков участвует в проекте с 2015 года и этот, 2019, будет юбилейным – пятым.

В 2019 году «Тотальный диктант» пройдёт с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Генеральный партнёр всемирной акции — компания «Берлинго». Подробнее о проекте читайте на сайте здесь>>>