До +2 градусов ожидается в Псковской области 24 ноября
Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 24 ноября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Ночью местами псковичей ожидает небольшой снег, днём же прогнозируют погоду без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от –1 до –6 градусов, а днём – от 0 до +2 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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