До +2 градусов ожидается в Псковской области 24 ноября

20:25, 23 ноября 2024, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 24 ноября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ночью местами псковичей ожидает небольшой снег, днём же прогнозируют погоду без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от –1 до –6 градусов, а днём – от 0 до +2 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.