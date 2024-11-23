Санаторий для участников СВО открыли в двух часах езды от Пскова

17:54, 23 ноября 2024, ПАИ

Санаторий для участников СВО открыли в городе Сланцы Ленинградской области, сообщает глава региона Александр Дрозденко в своём телеграм-канале.

В новом санатории могут проходить реабилитацию одновременно 30 человек. Продолжительность проживания – до полугода в зависимости от состояния здоровья.

Санаторий начал работу на базе дома-интерната для ветеранов войны и труда. В учреждении есть специальное оборудование для восстановления: это массажное оборудование, врачебные и процедурные кабинеты, тренажёры.

В санатории предусмотрены двухместные палаты с душем, санузлом, а в большинстве из них есть система «Умный дом» с голосовым управлением.