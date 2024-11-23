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Общество

Как получить образование, найти работу мечты и избежать профессионального выгорания, рассказали на форуме в Пскове

Около 90 участников из 18 муниципалитетов Псковской области приобщились к лекциям и приняли участие в открытом диалоге на площадках III Регионального форума работающей молодёжи, предаёт корреспондент ПАИ.

III Региональный форум работающей молодёжи. Фото: ПАИ

Основой форума стала образовательная программа, направленная на поступление в профсоюзные магистратуры, борьбу с профвыгоранием, изучение возможностей работающей молодёжи в регионе, а также лучших практик коллективных договоров.

В первый день работы форума ребята изучили кейс командообразования. В этом им помогла студентка ПсковГУ Анна Николаева.

Анна Николаева. Фото: ПАИ

Обсудить особенности получения первого и второго высшего образования форумчане смогли в ходе образовательной программы, которую представил представитель Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Константин Стариков.

«Мы ценим всех, но абитуриентам, которые поступают на профсоюзные направления, отдаём высший приоритет при зачислении. И конечно, на них распространяется финансовая льгота в размере 30 % на оплату обучения», – отметил он.

Константин Стариков. Фото: ПАИ

В игровой форме прошли занятия на психологическом тренинге «Борьба с профессиональным выгоранием», который провела педагог-психолог Анастасия Дворниченко.

Анастасия Дворниченко. Фото: ПАИ

Но центральным событием дня всё же стала работа в формате открытого диалога. О возможностях, которые открываются перед работающей молодёжью региона, рассказали председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов и директор Псковского центра молодёжи и общественных инициатив Алеся Михачёва.

Игорь Иванов и Алеся Михачёва. Фото: ПАИ

«Профсоюз – это не только экономическая организация, это большая семья. А действенный профсоюз – существенное подспорье для коллектива любой организации. В нашем регионе порядка 50 тысяч членов профсоюза, притом что численность населения, занятого в экономике, около 200 тысяч. Это говорит о том, что наше представительство достаточно серьёзное. И наша организация нацелена на то, чтобы не только защищать ваши права, но и расширять ваши возможности», – отметил Игорь Иванов.

Кроме того, ребята узнали о лучших практиках коллективных договоров, о которых рассказала главный правовой инспектор инспекции труда Псковского облсовпрофа Ирина Иванова.

Ирина Иванова. Фото: ПАИ

«Мне больше всего запомнился блок «Командообразование», потому что он был не только познавательным, но и весёлым. У нас с ребятами появилась отличная возможность познакомиться друг с другом. Также интересным был блок «Как избежать профессионального выгорания», – поделилась впечатлениями форумчанка, представитель «Почты России» Ольга Федосеева.

Ольга Федосеева. Фото: ПАИ

Очень эффективным считает форум специалист по охране труда великолукского завода «Велмаш», представитель профсоюза лесных отраслей Дмитрий Лебедев.

Дмитрий Лебедев. Фото: ПАИ

«Я уже второй раз принимаю участие в форумах работающей молодёжи и считаю их полезными. Именно здесь молодые люди знакомятся с инструментами, позволяющими защищать свои права и открывающими перед ними новые возможности. В случае принятия несправедливых решений в отношении работника именно профсоюзная деятельность позволяет обрести ту самую справедливость. В целом все спикеры были очень достойными, и мы узнали очень много полезной информации», – отметил Дмитрий Лебедев.

Первый день форума был очень насыщенным, а завершился он увлекательным квизом.

Напомним, в Доме профсоюзов сегодня начал работу III Форум работающей молодёжи Псковской области. Его организатором выступает Псковский облсовпроф при поддержке правительства Псковской области, регионального комитета по молодёжной политике, областного комитета по труду и занятости и Псковского центра молодёжи и общественных инициатив.

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