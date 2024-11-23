Как получить образование, найти работу мечты и избежать профессионального выгорания, рассказали на форуме в Пскове

22:31, 23 ноября 2024, ПАИ

Около 90 участников из 18 муниципалитетов Псковской области приобщились к лекциям и приняли участие в открытом диалоге на площадках III Регионального форума работающей молодёжи, предаёт корреспондент ПАИ.

Основой форума стала образовательная программа, направленная на поступление в профсоюзные магистратуры, борьбу с профвыгоранием, изучение возможностей работающей молодёжи в регионе, а также лучших практик коллективных договоров.

В первый день работы форума ребята изучили кейс командообразования. В этом им помогла студентка ПсковГУ Анна Николаева.

Обсудить особенности получения первого и второго высшего образования форумчане смогли в ходе образовательной программы, которую представил представитель Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Константин Стариков.

«Мы ценим всех, но абитуриентам, которые поступают на профсоюзные направления, отдаём высший приоритет при зачислении. И конечно, на них распространяется финансовая льгота в размере 30 % на оплату обучения», – отметил он.

В игровой форме прошли занятия на психологическом тренинге «Борьба с профессиональным выгоранием», который провела педагог-психолог Анастасия Дворниченко.

Но центральным событием дня всё же стала работа в формате открытого диалога. О возможностях, которые открываются перед работающей молодёжью региона, рассказали председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов и директор Псковского центра молодёжи и общественных инициатив Алеся Михачёва.

«Профсоюз – это не только экономическая организация, это большая семья. А действенный профсоюз – существенное подспорье для коллектива любой организации. В нашем регионе порядка 50 тысяч членов профсоюза, притом что численность населения, занятого в экономике, около 200 тысяч. Это говорит о том, что наше представительство достаточно серьёзное. И наша организация нацелена на то, чтобы не только защищать ваши права, но и расширять ваши возможности», – отметил Игорь Иванов.

Кроме того, ребята узнали о лучших практиках коллективных договоров, о которых рассказала главный правовой инспектор инспекции труда Псковского облсовпрофа Ирина Иванова.

«Мне больше всего запомнился блок «Командообразование», потому что он был не только познавательным, но и весёлым. У нас с ребятами появилась отличная возможность познакомиться друг с другом. Также интересным был блок «Как избежать профессионального выгорания», – поделилась впечатлениями форумчанка, представитель «Почты России» Ольга Федосеева.

Очень эффективным считает форум специалист по охране труда великолукского завода «Велмаш», представитель профсоюза лесных отраслей Дмитрий Лебедев.

«Я уже второй раз принимаю участие в форумах работающей молодёжи и считаю их полезными. Именно здесь молодые люди знакомятся с инструментами, позволяющими защищать свои права и открывающими перед ними новые возможности. В случае принятия несправедливых решений в отношении работника именно профсоюзная деятельность позволяет обрести ту самую справедливость. В целом все спикеры были очень достойными, и мы узнали очень много полезной информации», – отметил Дмитрий Лебедев.

Первый день форума был очень насыщенным, а завершился он увлекательным квизом.

Напомним, в Доме профсоюзов сегодня начал работу III Форум работающей молодёжи Псковской области. Его организатором выступает Псковский облсовпроф при поддержке правительства Псковской области, регионального комитета по молодёжной политике, областного комитета по труду и занятости и Псковского центра молодёжи и общественных инициатив.