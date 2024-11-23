Сэкономить более семи тысяч рублей: почему псковичам важно проходить диспансеризацию

19:02, 23 ноября 2024, ПАИ

Во сколько обойдётся обследование, идентичное диспансеризации, в платных клиниках Пскова, выяснил телеканал «Первый Псковский».

Диспансеризация – это комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований. Она проводится бесплатно. Псковичи могут пройти её в отделении профилактики на улице Кузбасской Дивизии, 22 или в поликлинике по месту жительства.

В платной же клинике подобное обследование обойдётся в примерно 7,5 тысячи рублей. В него входят осмотр терапевта, гинеколога, флюорография, маммография, анализ крови на сахар и холестерин, скрининг на гепатит C, мазок на цитологию с забором и анализ кала на скрытую кровь.

Псковичка Ольга Гаврилова вместе с мужем выбрали именно диспансеризацию. «Диспансеризация бесплатна. И это для многих людей очень важно. Специалисты предлагают современные методики обследования, в том числе на онкологические заболевания», – рассказала она.

В диспансеризацию после 40 в том числе входят приём терапевта, гинеколога и ряд базовых обследований.

«Цель диспансеризации – выявление ранних факторов риска, которые могут дальше уже привести к каким-то серьёзным хроническим заболеваниям. Когда люди приходят в наше отделение профилактики, здесь они не встретятся с больными, кашляющими или чихающими: их тут попросту нет. Все обследования можно пройти у нас в одном помещении», – пояснила и. о. заведующего отделением медицинской профилактики Ирина Игнатьева.

Записаться на диспансеризацию можно через регистратуру, через «Госуслуги» или по номеру телефона (8 8112) 29-90-28.