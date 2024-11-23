Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Сэкономить более семи тысяч рублей: почему псковичам важно проходить диспансеризацию

Во сколько обойдётся обследование, идентичное диспансеризации, в платных клиниках Пскова, выяснил телеканал «Первый Псковский».

Диспансеризация – это комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований. Она проводится бесплатно. Псковичи могут пройти её в отделении профилактики на улице Кузбасской Дивизии, 22 или в поликлинике по месту жительства.

В платной же клинике подобное обследование обойдётся в примерно 7,5 тысячи рублей. В него входят осмотр терапевта, гинеколога, флюорография, маммография, анализ крови на сахар и холестерин, скрининг на гепатит C, мазок на цитологию с забором и анализ кала на скрытую кровь.

Псковичка Ольга Гаврилова вместе с мужем выбрали именно диспансеризацию. «Диспансеризация бесплатна. И это для многих людей очень важно. Специалисты предлагают современные методики обследования, в том числе на онкологические заболевания», – рассказала она.

В диспансеризацию после 40 в том числе входят приём терапевта, гинеколога и ряд базовых обследований.

«Цель диспансеризации – выявление ранних факторов риска, которые могут дальше уже привести к каким-то серьёзным хроническим заболеваниям. Когда люди приходят в наше отделение профилактики, здесь они не встретятся с больными, кашляющими или чихающими: их тут попросту нет. Все обследования можно пройти у нас в одном помещении», – пояснила и. о. заведующего отделением медицинской профилактики Ирина Игнатьева.

Записаться на диспансеризацию можно через регистратуру, через «Госуслуги» или по номеру телефона (8 8112) 29-90-28.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












23 ноября 2024

До +2 градусов ожидается в Псковской области 24 ноября
23 ноября 2024

Сэкономить более семи тысяч рублей: почему псковичам важно проходить диспансеризацию
23 ноября 2024

Малооблачную погоду обещают жителям Северо-Запада
23 ноября 2024

Санаторий для участников СВО открыли в двух часах езды от Пскова
23 ноября 2024

Снежные пушки запустили в горнолыжном комплексе в Псковской области
23 ноября 2024

В Великих Луках откроется новый автобусный рейс до Москвы
23 ноября 2024

80-летие отметила Печорская гимназия
23 ноября 2024

Митрополит Псковский и Порховский Матфей принял участие в совещании, проходившем в департаменте строительства Москвы

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...