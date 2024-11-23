В Печорах продолжают реставрировать церковь Сорока Севастийских Мучеников

23:53, 23 ноября 2024, ПАИ

Реставрация церкви Сорока Севастийских Мучеников продолжается в Печорах. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»







На данный момент заканчиваются фасадные работы на колокольне и нанесение штукатурки. Кроме того, специалисты реставрируют каменную ограду. Также уже завершена вычинка и замена разрушенной кирпичной и каменной кладки наружных стен и основания церкви.

Кроме того, реставраторы поменяли окна. Оконные заполнения выполнены из дерева, повторяют форму и конструктив исторических. Уже построена и котельная.

Добавим, что первую, деревянную, церковь Сорока Севастийских Мучеников устроили в монастыре при игумене Дорофее в начале XVI века. А в 1540 году игумен Корнилий перенёс её из монастыря на «дворец» в приезжий двор. В 1799 году на месте обветшавшего деревянного храма начали строительство каменного, ныне существующего.