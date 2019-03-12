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Общество

Руководство псковского УФСИН поздравило сотрудников с профессиональным праздником

Руководство УФСИН России по Псковской области поздравило сотрудников и ветеранов уголовно-исполнительной системы с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 12 марта. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, на оперативном совещании временно исполняющий обязанности начальника Управления пенитенциарного ведомства Псковской области Виктор Леонов поздравил работников уголовно-исполнительной системы с профессиональным праздником и вручил наиболее отличившимся сотрудникам ведомственные награды.

Торжественные мероприятия по случаю празднования Дня работника уголовно-исполнительной системы состоятся 18 марта.

Отметим, что исполнение уголовных наказаний является одной из важных функций государства, направленной на охрану правопорядка и восстановление социальной справедливости. Его целью является исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений, как осужденными, так и иными лицами.

На сегодняшний день в состав УФСИН России по Псковской области входят два следственных изолятора, расположенных в Пскове и Великих Луках вместимостью 377 и 523 человек. Также в состав УИС Псковской области входит три колонии строгого режима с лимитом наполнения почти 4 тысячи человек, две колонии общего режима с лимитом наполнения 1 тысяча 377 человек, на территории двух исправительных учреждений имеются участки колоний-поселения.

Кроме того, в каждом районном центре на территории области действует филиал уголовно-исполнительной инспекции, который обеспечивает исполнение наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия без изоляции от общества.

В состав подразделений УИС области входит отдел специального назначения «Зубр» и отдел по конвоированию, которым выполняется функция конвоирования осужденных и лиц, заключенных под стражу, в том числе по автодорожным маршрутам.

Напомним, 12 марта уголовно-исполнительной системе исполнилось 140 лет. В этот день в 1879 году российский император Александр II издал указ, о создании тюремного департамента, положивший начало единой государственной системе исполнения наказаний в России.

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