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Общество

«Неделя здоровья» пройдёт в Пскове с 18 по 22 марта

С 18 марта по 22 марта в Пскове пройдёт «Неделя здоровья». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, её проведёт Псковский городской молодёжный центр.

В рамках данного мероприятия псковичи смогут пройти фитнес-тест и поучаствовать в соревнованиях по волейболу, стрельбе из лука, плавании, боулинге и армрестлинге.

До участия допускаются команды составом из шести человек, среди которых не меньше двух девушек.

Возраст участников должен составлять от 14 до 30 лет. Приём заявок осуществляется до 15 марта. Подробнее ознакомиться с условиями и подать заявку на участие можно на сайте Псковского городского молодежного центра

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