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Общество

В ПсковГУ назвали победителей конкурса научно-популярных визитов в университеты двух стран

Завершился конкурс по разработке и организации научно-популярных визитов студентов Белоруссии и России в университеты двух стран. Мероприятие прошло в рамках программы молодёжного и студенческого туризма при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и платформы «Студтуризм.рф». Оператором проекта выступил Псковский государственный университет, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Фото: ПАИ

Всего поступило 56 заявок: 41 заявка от вузов РФ и 15 заявок от вузов Белоруссии.

Экспертная комиссия определила 14 победителей: Псковский государственный университет (вне конкурса), Петрозаводский государственный университет, Ивановский государственный университет, Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» (МИЭТ), Волгоградский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ, Южный федеральный университет, Красноярский государственный аграрный университет, Минский государственный лингвистический университет, Брестский государственный технический университет, Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого, Полесский государственный университет, Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет, Белорусско-Российский университет, Белорусская государственная орденов Октябрьской революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия.

По итогам конкурса организуют 14 программ студенческих научно-популярных визитов. Вузы-победители получат возможность принять на свою программу молодёжную команду из другого вуза, а также совершить ответный визит и принять участие в программе, разработанной командой другого вуза.

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