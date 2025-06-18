В Псковской области разработали девять авторских маршрутов по древним городам России

11:45, 18 июня 2025, ПАИ

Участники второго заезда Всероссийского проекта «Истоки. Школа» — «Древние города» разработали серию авторских маршрутов, объединенных в единый межрегиональный проект «Путешествие к истокам». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Заезд «Древние города» объединил молодых историков, краеведов и специалистов по туризму из разных регионов. В течение пяти дней они разрабатывали маршруты и предлагали решения для развития локального туризма. Событие посетил гость из Каира — научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Мохамад Абделаал. Он приехал на «Истоки. Школа», чтобы вдохновиться подходами к развитию локальных маршрутов и культурной идентичности и перенять опыт сохранения историко-культурного наследия России.

Отдельным блоком заезда стала экспертная программа. В ней приняли участие финалисты экскурсионного контура проекта «Проводники смыслов». Лучшие экскурсоводы и гиды из разных регионов России проанализировали проведенные экскурсии, выделили успешные практики и точки роста, доработали существующие маршруты и предложили концепции новых модулей. На основе их работы были даны рекомендации, которые лягут в основу обновленных программ, запланированных к внедрению в 2026 году.

«На заезде мы собрали опыт лучших из лучших — 50 экспертов-проводников, отобранных из 5 000 заявок со всей России. Они вдохнули в экскурсии новую жизнь, превратив сухое изложение фактов в увлекательное путешествие во времени. Через личные истории, живые диалоги и современные технологии научили говорить с каждым на понятном языке. Ведь когда экскурсия перестает быть лекцией и становится разговором — оживает сама память места, а вместе с ней и наша общая история. Разработанные новые методики уже легли в основу новых программ, а в 2026 году будут масштабированы по всей стране», — отметила директор Роспатриотцентра Росмолодёжи Елена Беликова.

Особое внимание уделили культурной программе. Участники побывали на экскурсии в Свято-Успенском Псково-Печерском мужском монастыре, а также попробовали себя в ремесленных мастерских: выжигали узоры на дереве, украшали ткань традиционной набойкой, осваивали колокольный звон. Благодаря таким занятиям участники смогли прикоснуться к традиционным ремёслам и увидеть, как мастерство сохраняется и передаётся из поколения в поколение.

«Завершившийся заезд превзошел все ожидания! Участники проекта «Истоки. Школа» проделали невероятную работу, создав уникальный межрегиональный маршрут «Путешествие к истокам», составленный из девяти локальных, региональных маршрутов, богатый историей, культурой и духовным смыслом малых городов России. Мы уверены, что этот проект станет ярким примером успешного сотрудничества и поспособствует поддержке локальных инициатив и расширению предложений для молодежи, стремящейся познакомиться с богатым наследием нашей страны», — рассказала проектный директор программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие» Людмила Кляузова.

В этом году главной особенностью стала детская программа, которая позволила семьям приезжать на «Истоки. Школа» вместе. Второй заезд объединил 11 таких семей. Для детей организовали викторину о древнем Пскове, мастер-классы по созданию картонной крепости и щитов с гербами городов, интерактив о звуках средневекового города, занятие о быте прошлых эпох и рисование фресок по мотивам Успенского собора.

Одним из самых трогательных моментов смены стало крещение двух участников. Таинство совершилось на территории Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря, одного из главных духовных центров региона. Решение пройти обряд именно здесь придало этому событию особую глубину и значимость.

Одновременно с историками и краеведами в проект были интегрированы выпускники Псково-Печерской семинарии. Семь семинаристов посещали общую программу, отвечали на вопросы, обсуждали духовные и культурные смыслы, формировали опыт открытого миссионерства.

«Для меня «Истоки. Школа» — это уникальная возможность глубоко соприкоснуться с русской культурой. И если говорить честно, то нигде это не происходит так полно и искренне, как здесь — в древних городах, где живая история чувствуется в каждом камне, в каждом рассказе, в каждом обряде. Я приехал, чтобы вдохновиться российским опытом в сохранении историко-культурного наследия — и нашёл не просто примеры, а целую систему ценностей, в которой прошлое не забыто, а бережно передается новым поколениям. Думаю, что на основе такого опыта можно строить прочные культурные связи между Египтом и Россией — глубокие, содержательные, основанные на уважении и интересе к корням друг друга», — отметил участник заезда «Древние города» из Каира Мохамад Абделаал.

Главный итог заезда — девять авторских маршрутов, которые уже в ближайшее время будут интегрированы в региональные туристические программы и представлены в цифровом формате для широкой аудитории. Каждый из них раскрывает уникальность малых городов России — их историческое наследие, духовную глубину, локальную культуру.

Среди разработанных проектов — «Небо над Ленивцем», в котором команда исследовала культурные пространства Николы-Ленивца, связывая их с духовными практиками и гастрономическим опытом. Авторы называют его «опытом для души». В маршруте «Дорогами княгини Ольги» участники прошли через Псков, Великие Луки, Новгород и Центральную Россию, осмысляя путь княгини как культурный код и живую часть исторической памяти. «От древних крепостей до морских рубежей» охватывает северные территории, рассказывая о фортификациях, флоте и защите границ страны. Гастрономический маршрут начинается в Ижевске и открывает культуру регионов через еду, чайные церемонии и повседневные традиции. Команда, изучавшая народный костюм, представила маршрут по традиционной одежде — от сарафанов до украшений — с глубоким этнографическим погружением. В сказочном маршруте оживают мифы и образы — от кота Баюна до Пушкина, от легенд до живого фольклора. Семейный маршрут построен вокруг идеи совместного творчества: участники делают игрушки из переработанных материалов и передают их в социальные учреждения. «Литературный Крым» — поэтичное путешествие по местам, связанным с вдохновением, творчеством и любовью. А маршрут «Места ссылок» стал самым пронзительным: он посвящён памяти сосланных в Сибирь и на Дальний Восток, превращаясь в живую карту исторической памяти.

Все маршруты стали частью общего продукта — единого межрегионального проекта «Путешествие к истокам». Он объединил туристическую, образовательную и полезную составляющие. В него вошли малые города и поселения, где не только сохранились памятники архитектуры и культуры, но и до сих пор жив дух традиций. В 2026 году они будут адаптированы и масштабированы в рамках реестра экскурсоводов сообщества «Проводники смыслов».

Всероссийский проект «Истоки. Школа» реализуется с 2022 года и объединяет представителей различных сфер — от историков и преподавателей до дизайнеров, поэтов и волонтёров — с целью углубления профессиональных знаний, обмена опытом и формирования сообщества молодых людей, стремящихся к сохранению и приумножению культурных и исторических ценностей России.

Организатором события выступает Роспатриотцентр Росмолодежи. Партнёр заезда — программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие».