Месячник по благоустройству стартует в Великих Луках 1 апреля

11:09, 13 марта 2019, ПАИ

Традиционный весенний месячник по благоустройству стартует в Великих Луках 1 апреля и продлится до 20 мая. Об этом на общегородском совещании 12 марта доложил исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации города Юрий Власюк, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Для участия в месячнике планируется привлечь больше организаций различных форм собственности, чем в прошлом году, и увеличить их число со 188 до 193, что составит примерно 31 тыс. человек. Юрий Власюк отметил, что в настоящий момент уже определены территории, подлежащие уборке в рамках месячника, формируется перечень несанкционированных свалок, рекомендованных к уборке силами городских промышленных и производственных предприятий. Председателю Комитета потребительского рынка направлено письмо с рекомендацией организовать проведение субботников на территориях, прилегающих к объектам организаций оказания услуг, торговли, общественного питания силами работников данных организаций, МП «Спецавтохозяйство города Великие Луки» поручено выделить необходимую технику организациям, принимающим участие в уборке города, а генеральному директору ООО «Экологистика» рекомендовано обеспечить безвозмездный прием мусора, собранного в ходе субботников.

«Объем работ предстоит немалый, планируется задействовать все имеющиеся ресурсы коммунальных служб. Однако только силами коммунальщиков, без активного участия великолучан привести город в надлежащий вид будет очень нелегко, – заявил Юрий Власюк. – Хотелось бы обратиться к трудовым коллективам предприятий и учреждений различных форм собственности, студентам и учащимся учебных заведений, жильцам многоквартирных домов и частного сектора с призывом принять активное участие в месячнике, внести посильный вклад в наведение чистоты и порядка на дворовых, внутриквартальных и закрепленных за организациями территориях, на детских игровых и спортивных площадках».

Юрий Власюк выразил надежду, что горожане поддержат традиционное мероприятие и выйдут на общегородские субботники, «чтобы сделать привлекательными, праздничными свои дворы, придомовые участки, а также парки и скверы». «Облик любимого города, в котором мы трудимся и отдыхаем, зависит только от нас – всех и каждого в отдельности», - заключил он.