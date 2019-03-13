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Пскович получил год условно за дезертирство из части в Ленинградской области

В Пскове за самовольное оставление части 02511 в Каменке Ленинградской области осужден рядовой-контрактник. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в военном следственном отделе (ВСО) Следственного комитета Российской Федерации по Псковскому гарнизону.

Молодой человек признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 337 УК РФ (неявка в срок без уважительных причин военнослужащего по контракту на службу свыше 10 суток). Предварительным следствием и судом установлено, что 4 сентября 2018 года военнослужащий без уважительных причин не явился в часть к установленному служебным регламентом времени.

«Дезертир стал незаконно проживать в различных населенных пунктах Псковской, Новгородской, Ленинградской области и в Санкт-Петербурге, где проводил время по своему усмотрению», - отметили в ВСО.

17 ноября молодого человека задержали в Пскове. Псковский гарнизонный военный суд признал его виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на год условно.

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