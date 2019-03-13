Лия Милушкина останется под домашним арестом на два месяца

20:10, 13 марта 2019, ПАИ

Псковский городской суд сегодня, 13 марта, продлил срок содержания под домашним арестом Лие Милушкиной на два месяца. Как стало известно Псковскому агентству информации, Милушкиной разрешены ежедневные часовые прогулки.

Ранее сегодня Псковский городский суд продлил срок содержания Артёма Милушкина в следственном изоляторе до 15 мая, удовлетворив ходатайство следователя о продлении срока содержания псковича под стражей.

Напомним, Артем Милушкин и его супруга Лия, являющаяся координатором движения «Открытая Россия» на территории Псковской области, были задержаны полицией 17 января. Их обвиняют в незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере. Через несколько часов после проверочных закупок в доме подозреваемых прошли обыски. При этом было изъято, согласно заключению эксперта, психотропное вещество амфетамин. Также в доме подозреваемых обнаружили крупную денежную сумму: в том числе и купюры, которые полицейские использовали при проведении «контрольной закупки».

В отношении супругов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

18 января Псковский городской суд избрал для Артема Милушкина, который по версии правоохранителей продал 2,19 грамма амфетамина, в качестве меры пресечения заключение под стражу на срок до 15 марта. Лию Милушкину суд постановил заключить до 15 марта под домашний арест. Ее обвиняют в продаже 4,69 граммов амфетамина.

31 января оперативную съемку проверочной закупки наркотиков у Лии Милушкиной показали в программе «Вести» на канале «Россия 24». Ведущий программы Алексей Казаков заявил, что «видео не оставляет каких-либо сомнений: покупатель, а на самом деле, конечно же, оперативник, расплачивается с так называемой активисткой, после чего забирает с полки упаковку некоего вещества, которое по итогам экспертизы оказалось амфетамином».