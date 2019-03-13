Выяснявший отношения с супругой при помощи табуретки пскович ответит в суде

21:34, 13 марта 2019, ПАИ

Прокурор города Пскова направил уголовное дело в суд в отношении 50-летнего псковича, который в ходе конфликта, используя табуретку, причинил своей бывшей супруге легкий вред здоровью.

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре, в ходе дознания было установлено, что в июле 2018 года в вечернее время бывшие супруги решили встретиться и совместно распить спиртные напитки. Во время общения между ними произошел скандал, женщина упрекнула мужчину в том, что он «плохой муж». Экс-супруга разозлили такие высказывания, после чего он взял в руки табуретку и нанес по голове и телу женщины не менее 28 ударов указанным предметом. Судебно-медицинская экспертиза установила, что данными действиями он причинил бывшей жене телесные повреждения, которые повлекли причинение легкого вреда здоровью.

Уголовное дело направлено в мировой суд города Пскова для рассмотрения по существу. Санкция ч.2 ст.115 УК РФ предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.