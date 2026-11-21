Три кандидата поборются за пост президента Пушкиногорской школы
Избирательная кампания по выборам руководителя школьного самоуправления открылась в Пушкиногорской средней школе имени А. С. Пушкина, сообщает газета «Пушкинский край».
За пост президента школы будут бороться три кандидата – Ульяна Столярова, Владимир Гордеев и Софья Давыдова.
С основами избирательного процесса и правилами ведения честной предвыборной борьбы школьников ознакомила председатель ТИК Пушкиногорского муниципального округа Светлана Баранова.
Сейчас кандидаты приступают к разработке своих программ и агитационных материалов.