Три кандидата поборются за пост президента Пушкиногорской школы

22:59, 21 ноября 2026, ПАИ

Избирательная кампания по выборам руководителя школьного самоуправления открылась в Пушкиногорской средней школе имени А. С. Пушкина, сообщает газета «Пушкинский край».

За пост президента школы будут бороться три кандидата – Ульяна Столярова, Владимир Гордеев и Софья Давыдова.

С основами избирательного процесса и правилами ведения честной предвыборной борьбы школьников ознакомила председатель ТИК Пушкиногорского муниципального округа Светлана Баранова.

Сейчас кандидаты приступают к разработке своих программ и агитационных материалов.