В МВД рассказали о схеме взлома аккаунтов через «перерасчёт» за ЖКУ

23:53, 21 ноября 2026, ПАИ

О мошеннической схеме, в которой злоумышленники создают в мессенджере закрытые чаты от имени энергосбытовой компании и под предлогом перерасчёта коммунальных платежей взламывают учётные записи, предупредило МВД России, пишет РИА Новости.

По данным ведомства, сначала в такой группе от имени энергосбытовой компании сообщают о перерасчёте платежей и просят граждан оперативно подтвердить опубликованные данные, указав Ф. И. О. и дату рождения. Затем мошенники распространяют сообщение о завершении верификации и предлагают перейти в чат-бот, который запрашивает шестизначный код. Узнав его, злоумышленники получают доступ к аккаунтам жертв.

В МВД обратили внимание, что другими участниками подобных чатов являются боты, имитирующие действия реальных людей, – это создаёт иллюзию живого диалога, хотя атака направлена на конкретного пользователя.

В ведомстве рекомендовали в качестве защиты от попадания в незнакомую группу повысить приватность: скрыть номер телефона и никнейм, закрыть доступ к фотографиям и видео профиля, отключить возможность добавления в неизвестные чаты и использовать двухфакторную аутентификацию для безопасности аккаунтов.