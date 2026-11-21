Ветеринар рассказал, как питомцы узнают хозяина ещё до открытия двери

23:35, 21 ноября 2026, ПАИ

Домашние питомцы способны различать ритм шагов и встречать хозяина у порога, слыша его приближение ещё на лестничной клетке, рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков «Газете.Ru».

По его словам, у животных очень острый слух: они узнают хозяина по походке ещё до того, как тот подошёл к двери и вставил ключ в замок, и безошибочно отличают его от соседей.

Ветврач также подчеркнул, что у питомцев хорошо развиты биологические часы: они чувствуют погоду и время и тоже живут по расписанию. Владельцы иногда шутят, что по животным можно проверять часы: кошка может вставать ровно в 07:00 и начинать мяукать вне зависимости от сезона – и летом, и зимой. Михаил Шеляков пояснил, что животные ориентируются не только по световому дню, но и по графику, и привёл в пример петуха, который начинает кукарекать на рассвете даже в полной темноте.