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Пенсии

Отделение ПФР по Псковской области информирует о требованиях к назначению пенсии медицинским и педагогическим работникам

С 1 января 2019 года в силу вступил федеральный закон, согласно которому общеустановленный пенсионный возраст установлен на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин (учетом переходного периода). Как сообщили Псковскому агентству информации в ОПФР по Псковской области, при этом для педагогических, медицинских и творческих работников досрочные пенсии сохранились в полном объеме: ужесточения требований по специальному стажу нет. Продолжительность стажа сохранилась на прежнем уровне, но исходя из общего увеличения трудоспособного возраста, для данных граждан возраст выхода на досрочную пенсию также повышается на 5 лет с переходным периодом.

Новый возраст выхода на пенсию исчисляется от даты выработки специального стажа и приобретения права на досрочную пенсию.

Таким образом, с 1 января 2019 года возраст, в котором эти работники вырабатывают специальный стаж и приобретают право на досрочную пенсию, фиксируется, а реализовать это право (то есть назначить и получить «досрочную» пенсию) можно будет в период с 2019 года и далее с учетом увеличения пенсионного возраста и переходных положений. Т.е. требования к специальному стажу – не меняются, но сам возраст выхода на пенсию сдвигается.

Срок выхода на пенсию исчисляется исходя из даты выработки специального стажа и периода отсрочки обращения за ней. В течение переходного периода срок обращения за пенсией будет переноситься на период от 1 года до 5 лет. Те, кто выработает специальный стаж в 2028 году и далее, получат право обратиться за назначением страховой пенсии через 5 лет с даты выработки этого стажа.

Пример: педагогическим работникам требуется 25 лет выслуги в образовательном учреждении независимо от возраста и пола. Если школьный учитель, например, в 2021 году выработает необходимый льготный стаж, пенсия с учетом переходного периода ему будет назначена через 3 года, то есть в 2024 году.

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