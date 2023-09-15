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Общество

Почти 6 тысяч псковичей получили проактивные уведомления о будущей пенсии

С января этого года 5 892 жителя Псковской области получили уведомления о будущей пенсии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по региону.

Фото: ПАИ

Из сообщений граждане узнают о накопленном страховом стаже и заработанных пенсионных коэффициентах. Также указан размер пенсии, рассчитанный по этим показателям, и имеющаяся сумма пенсионных накоплений.

Проактивные уведомления поступают в личный кабинет на портале «Госуслуги» раз в три года. Женщины получают такую информацию начиная с 40 лет, мужчины – с 45 лет. Тем, у кого нет регистрации на «Госуслугах», данные о формировании пенсии всегда доступны в клиентских службах Соцфонда.

Информация фонда позволяет гражданам контролировать переданные работодателями сведения о пенсионных отчислениях и заранее оценить свои пенсионные права.

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