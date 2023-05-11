Эксперт рассказала о разнице между федеральным и региональным статусом «Ветеран труда»

19:02, 11 мая 2023, ПАИ

Кому присваивают звание «Ветеран труда», в чём разница между его федеральным и региональным статусом, рассказала в своём телеграм-канале сенатор от Псковской области Елена Бибикова.

При федеральном статусе, регулируемом федеральным законодательством, звание ветерана труда присваивается гражданам, награждённым орденами или медалями СССР или РФ, удостоенным почётных званий СССР или РФ, награждённым почётными грамотами президента РФ или благодарностью президента РФ, награждённым ведомственными знаками отличия за заслуги в труде и продолжительную работу не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности и имеющим при этом трудовой стаж не менее 25 лет (мужчины) и 20 лет (женщины).

Меры социальной поддержки ветеранов труда, порядок и условия их предоставления определяются регионами проживания, соответствующими нормативными актами.

Региональный статус звания ветерана труда регулируется региональным законодательством, предусматривающим для присвоения статуса перечень наград за труд регионального значения, например в виде почётной грамоты администрации области, а также требования к стажу работы в регионе с установлением определённых мер поддержки.

Как правило, ветеранам труда, и федерального, и регионального статуса, выплачивается ежемесячная денежная выплата, предоставляются льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте и некоторые другие.

Обращаться по вопросу присвоения звания «Ветеран труда» следует в органы соцзащиты региона.

Отметим, что при установлении регионального статуса ветерана труда меры соцподдержки предоставляются только в период проживания в регионе присвоения статуса.