Главный архитектор региона дал рекомендации по капремонту Дома культуры в Усвятском районе

14:34, 17 апреля 2023, ПАИ

Главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин дал рекомендации по капремонту Дома культуры в Усвятском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщила председатель комитета по культуре региона Ольга Тимофеева.

«С рабочим визитом прибыла сегодня в Усвятский район. Проконтролировала ход капитального ремонта по нацпроекту «Культура» филиала Усвятского районного центра культуры в деревне Церковище. На сегодняшний день завершены демонтажные работы и начат монтаж кровли. Осмотрели территорию за Домом культуры и наметили площадки расположения сцены для проведения тематических мероприятий», - уточнила Тимофеева.

Главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин поставил задачу рассчитать стоимость геодезии участка. Планируется выровнять сильные перепады ландшафта на заднем дворе Дома культуры, очистить территорию, не внедряя искусственно созданных дорожек, а посеять газонную траву. Здесь появятся и видовые беседки на реку Усвячу. Кроме того, будет предусмотрен технический проезд и паркинг.