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Политика

Внесены изменения в закон о праве на льготную пенсию для мобилизованных

Правительство РФ внесло изменения в закон о праве на льготную пенсию для мобилизованных и участников боевых действий, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«К работе, дающей право на досрочное пенсионное обеспечение в соответствии с законом «О страховых пенсиях», приравниваются в календарном порядке следовавшие за ней: а) периоды прохождения военной службы по мобилизации в Вооружённые Силы РФ; 2) периоды прохождения военной службы в соответствии с законом «О воинской обязанности и военной службе» по контракту о прохождении военной службы, имевшиеся с 24 февраля 2022 года; в) периоды пребывания в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на ВС России, в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооружённых конфликтов, при проведении контртеррористических операций и при использовании ВС РФ за пределами России», — говорится в документе.

Уточняется, что периоды участия в специальной военной операции, указанные в подпунктах «а» и «в», исчисляются в двойном размере.

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