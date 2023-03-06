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Общество

О льготах для женщин в пенсионном законодательстве напомнила Елена Бибикова

«Накануне 8 Марта напомним женщинам и мамам о льготах для них в пенсионном законодательстве», — сообщает в своём Telegram-канале сенатор РФ Елена Бибикова.

Досрочное назначение страховой пенсии по старости возможно:

  • маме, родившей  пятерых и более детей, воспитавшей их до 8-летнего возраста; пенсия назначается по достижении 50 лет при наличии не менее 15 лет страхового стажа;
  • маме ребёнка-инвалида с детства — по достижении 50 лет при наличии не менее 15 лет страхового стажа;
  •  маме, родившей двоих и более детей, — по достижении 50 лет при наличии не менее 20 лет страхового стажа и не менее 12 календарных лет работы в районах Крайнего Севера или не менее 17 календарных лет в приравненных к ним местностях;
  •  маме, родившей четверых детей, воспитавшей их до 8-летнего возраста, — по достижении 56 лет при наличии не менее 15 лет страхового стажа;
  •  маме, родившей троих детей, воспитавшей их до 8-летнего возраста, — по достижении 57 лет при наличии не менее 15 лет страхового стажа;
  •  женщине – опекуну ребёнка-инвалида с детства; возраст выхода на пенсию уменьшается на один год за каждый год и шесть месяцев опеки, но не более чем на пять лет, при наличии страхового стажа не менее 15 лет; 
  • женщине – инвалиду по зрению I группы — по достижении 40 лет при наличии страхового стажа 10 лет;
  • женщине, имеющей инвалидность вследствие военной травмы, — по достижении 50 лет при наличии страхового стажа не менее 20 лет;
  • женщине со стажем работы не менее 37 лет — на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее 55 лет.

Наряду с наличием страхового стажа необходимо наличие пенсионных коэффициентов в соответствии с законодательством.

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