Средний размер пенсии в России увеличится в 2024 году

22:47, 29 сентября 2023, ПАИ

Средний размер пенсии в России в 2024 году может увеличиться как для работающих, так и для неработающих пенсионеров, соответствующий законопроект в Госдуму внесло правительство. Об этом пишет агентство РИА Новости.

«Средний размер пенсионного обеспечения работающих получателей страховой пенсии увеличится на 1 572 рубля и <…> составит 22 605 рублей, средний размер пенсионного обеспечения неработающих получателей страховой пенсии по старости увеличится на 1 631 рубль и <…> составит 23 449 рублей», – указано в документе.

Ранее также сообщалось, что с 1 октября в России увеличат пенсии военным пенсионерам – они вырастут на 10,5%.

В 2024 году на выплату пенсий в бюджете предусмотрено более десяти триллионов рублей.

Всего в следующем году на пенсии, пособия и меры социальной поддержки в общей сложности уйдет более 16 трлн рублей, сообщает РИА со ссылкой на пресс-службу Минтруда.