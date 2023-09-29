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Экономика

Средний размер пенсии в России увеличится в 2024 году

Средний размер пенсии в России в 2024 году может увеличиться как для работающих, так и для неработающих пенсионеров, соответствующий законопроект в Госдуму внесло правительство. Об этом пишет агентство РИА Новости.

Фото: ПАИ

«Средний размер пенсионного обеспечения работающих получателей страховой пенсии увеличится на 1 572 рубля и <…> составит 22 605 рублей, средний размер пенсионного обеспечения неработающих получателей страховой пенсии по старости увеличится на 1 631 рубль и <…> составит 23 449 рублей», – указано в документе.

Ранее также сообщалось, что с 1 октября в России увеличат пенсии военным пенсионерам – они вырастут на 10,5%.

В 2024 году на выплату пенсий в бюджете предусмотрено более десяти триллионов рублей.

Всего в следующем году на пенсии, пособия и меры социальной поддержки в общей сложности уйдет более 16 трлн рублей, сообщает РИА со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

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