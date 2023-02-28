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Пенсии

В России предлагают увеличить социальные пенсии на 3,3%

В России предлагают увеличить социальные пенсии. Фото Wikimedia. Лицензия Creative Commons

Минтруд предложил увеличить социальные пенсии на 3,3 % с 1 апреля, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

«Социальные пенсии с 1 апреля предлагается повысить ещё на 3,3 процента в дополнение к проведённой в июне индексации на десять процентов», — заявили в министерстве.

Уточняется, что таким образом за год социальные пенсии увеличиваются на 13,6 процента. В ведомстве отметили, что проект индексации выплат с 1 января 2023 года вынесли на общественное обсуждение.

Совокупный темп роста социальной пенсии будет выше фактической инфляции за 2022 год, который составил 11,9 процента, уточнил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

Для индексации из федерального бюджета до конца года выделят порядка 15,57 миллиарда рублей. В общей сложности эта мера с 1 апреля 2023 года позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около четырёх миллионов человек.
 

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