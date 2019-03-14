Эксперты: Уровень инфляции не зависит от НДС

09:28, 14 марта 2019, ПАИ

В России увеличенный до 20% НДС перестал «разгонять» инфляцию, с 1 до 0,4% замедлилось увеличение стоимости товаров и услуг в феврале. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на отчет Минэкономразвития РФ «Картина инфляции».

Также отмечается, что цены на товары длительного пользования перестали расти заметнее всего. К таким товарам относятся легковые автомобили, средства связи и телерадиотовары.

Как отметили специалисты, проанализировать влияние НДС на инфляцию можно будет только с середины 2019 года. Поэтому эксперты не видят предпосылок для снижения ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров Центробанка.