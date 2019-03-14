0
13:25
Окончательное название объединенного псковского музея выберет Минкульт
12:11
Михаил Сутягинский пригласил псковичей посмотреть на экологию производства ГК «Титан» в Омске
11:21
«Свадьба EXPO» помогает продвигать продукцию псковских предпринимателей, считает Светлана Седунова
10:32
О создании федерального псковского музея расскажет гость ПАИ-live в 13:00
10:24
О спектакле с Александром Панкратовым-Черным, концертах и киноновинках расскажут в новом выпуске «Привет, ивент!» в 15:00 на «Седьмом небе»
09:48
Движение транспорта через железнодорожный переезд в Порхове будет ограничено 28 и 29 марта
09:28
Эксперты: Уровень инфляции не зависит от НДС
Еще новости
Общество

320 часов исправительных работ получил великолучанин за езду в нетрезвом виде

В Великих Луках местного жителя лишили водительских прав на 2 года и приговорили к 320 часам исправительных работ за повторную езду в нетрезвом состоянии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В ноябре 2018 года на улице Дружбы патруль ДПС остановил ВАЗ-2109. За рулем легковушки был 18-летний безработный, ранее судимый великолучанин. По результатам освидетельствования установлено, что молодой человек находился в нетрезвом состоянии. Выяснилось также, что ранее он привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Отделом дознания ОМВД России по городу Великие Луки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Окончательное название объединенного псковского музея выберет Минкульт
14 марта 2019
Окончательное название объединенного псковского музея выберет Минкульт
Михаил Сутягинский пригласил псковичей посмотреть на экологию производства ГК «Титан» в Омске
14 марта 2019
Михаил Сутягинский пригласил псковичей посмотреть на экологию производства ГК «Титан» в Омске
«Свадьба EXPO» помогает продвигать продукцию псковских предпринимателей, считает Светлана Седунова
14 марта 2019
«Свадьба EXPO» помогает продвигать продукцию псковских предпринимателей, считает Светлана Седунова
О создании федерального псковского музея расскажет гость ПАИ-live в 13:00
14 марта 2019
О создании федерального псковского музея расскажет гость ПАИ-live в 13:00
О спектакле с Александром Панкратовым-Черным, концертах и киноновинках расскажут в новом выпуске «Привет, ивент!» в 15:00 на «Седьмом небе»
14 марта 2019
О спектакле с Александром Панкратовым-Черным, концертах и киноновинках расскажут в новом выпуске «Привет, ивент!» в 15:00 на «Седьмом небе»
Движение транспорта через железнодорожный переезд в Порхове будет ограничено 28 и 29 марта
14 марта 2019
Движение транспорта через железнодорожный переезд в Порхове будет ограничено 28 и 29 марта
Эксперты: Уровень инфляции не зависит от НДС
14 марта 2019
Эксперты: Уровень инфляции не зависит от НДС
Команда ГУ МЧС по Псковской области заняла призовые места на соревнованиях по плаванию
13 марта 2019
Команда ГУ МЧС по Псковской области заняла призовые места на соревнованиях по плаванию

Идет загрузка...