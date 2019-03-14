320 часов исправительных работ получил великолучанин за езду в нетрезвом виде

11:01, 14 марта 2019, ПАИ

В Великих Луках местного жителя лишили водительских прав на 2 года и приговорили к 320 часам исправительных работ за повторную езду в нетрезвом состоянии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В ноябре 2018 года на улице Дружбы патруль ДПС остановил ВАЗ-2109. За рулем легковушки был 18-летний безработный, ранее судимый великолучанин. По результатам освидетельствования установлено, что молодой человек находился в нетрезвом состоянии. Выяснилось также, что ранее он привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Отделом дознания ОМВД России по городу Великие Луки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).