Тамара Гвердцители. Начало.

17:13, 14 марта 2019, ПАИ

26 апреля на сцене Большого концертного зала Псковской филармонии выступит Тамара Гвердцители и исполнит свои лучшие композиции. Театрально-концертная дирекция Псковской области подготовила материал о певице.

Тамара Гвердцители - певица, которую знают и любят во всем мире. Она - обладательница более 40 наград, среди которых «Золотой Орфей», «Человек Года», «Кремлёвский Гранд» и другие. Народная артистка РФ, Грузии и Республики Ингушетия также является кавалером Ордена Почёта, Ордена Дягилева I степени и почётным дипломантом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Тамара Гвердцители – живой идол эстрады на просторах постсоветского пространства. Ее глубокое контральто пленяет душу с первой же ноты, а простота образа и характера завораживает и восхищает. Тамара - потомок аристократического грузинского рода, дочь советского кибернетика Михаила Гвердцители и Инны Кофман, одесской учительницы. Артистка родилась в Тбилиси 18 января 1962 года. У певицы есть младший брат по имени Павел. Они с детства проявляли большой интерес к музыке. Мама всячески поддерживала сына и дочь в их начинаниях: разучивала с девочкой песни, подыгрывая ей на пианино, а мальчику пыталась привить интерес к математике.

Именно благодаря родительской вере в талант детей, Тамара уже в трехлетнем возрасте оказалась на грузинском телевидении, где впервые все узнали, каким величайшим даром она обладает. Через два года девочка прошла музыкальный экзамен в школе при Тбилисской консерватории, выяснилось, что у нее абсолютный слух.

Когда будущей певице было девять лет, она вошла в состав новосозданного вокально-инструментального ансамбля «Мзиури», который возглавлял Рафаэл Казарян. Этот коллектив стал для девочки большим подспорьем в дальнейшей работе: именно концерты «Мзиури» дали опыт работы на сцене, без которого она бы не чувствовала себя настолько естественно, когда пела для тысячной публики.

Пока маленькая Тамара Гвердцители выступала в коллективе, ее семья разрушилась - родители развелись. Дети остались с мамой. Тамара тяжело переживала это событие.

После школы Тамара поступила в Тбилисскую консерваторию, но не по классу вокала, как можно было бы ожидать, а на специальность «фортепиано и композиция». Тем не менее девушка продолжила заниматься пением и выступать с «Мзиури», а также начала участвовать в различных вокальных конкурсах.

В 1982 году юная Гвердцители записала свой первый маленький альбом с названием «Дебют. Тамара Гвердцители». В 1980-х годах началось триумфальное шествие Тамары по Советскому Союзу: молодую певицу слушали все, а ее пластинка «Музыка: поет Тамара Гвердцители» в 1985 году завоевала известность на территории всего СССР. С 1987 года вокалистка выходит на новый уровень признания: она не только выступает сама, но ее приглашают на конкурсы как члена жюри, что является подтверждением профессионализма и таланта исполнительницы. В следующем году происходит радостное событие, повлиявшее на жизнь певицы: Тамара побеждает на конкурсе «Золотой Орфей» в Болгарии, что дает ей возможность заявить о себе в Европе. Певицу тут же приглашают выступать на фестивале в Италии.

Еще в 1989 году Тамара Гвердцители пошла на крайне рискованный шаг: она записала кассету со своим исполнением композиции из «Шербурских зонтиков» и через Алекса Московича, выступившего инициатором идеи, передала ее месье Мишелю Леграну, композитору песни. Маэстро получил кассету только в 1991 году. К тому же, не было гарантии, что француз прослушает запись. Мишель не только послушал кассету, но при этом оказался настолько покорен, что немедленно вызвал талантливую певицу к себе в Париж выступить в «Олимпии». При личном знакомстве Гвердцители пленила Леграна еще больше, и он предложил певице приехать через три недели, чтобы поработать над совместным материалом. Сначала певица отнеслась к этому предложению скептически, ожидая проблем с визой, но в посольстве ей помог все тот же Алекс Москович, и молодая певица попала в сказку. Она работала с двумя величайшими французскими композиторами: Мишелем Леграном и Жаном Дрежаком.

Вскоре грузинской певице предложили контракт во Франции сроком на два года. Но из-за того, что певица не могла вывезти к себе сына и маму, Тамара была вынуждена отклонить предложение.

26 апреля, 19:00, БКЗ филармонии. Билеты можно приобрести в кассе или на сайте.

Материал подготовлен Театрально-концертной дирекцией Псковской области.