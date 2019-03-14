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Общество

Александр Голышев рассказал, какие музеи перейдут на муниципальный уровень

Новоржевский и плюсский музеи, дом-музей «Искры» и В. И. Ленина переходят на муниципальный уровень, сообщил советник губернатора, курирующий создание объединенного федерального псковского музея, руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества, профессор культурологии Александр Голышев в ходе прямого эфира проекта ПАИ-live сегодня, 14 марта.

Александр Голышев отметил, что эти музеи получат соответствующие финансирование из муниципальных бюджетов. По его словам, в финансировании будет заложено все, чтобы музеи могли спокойно и плодотворно работать.

Гость эфира напомнил, что в послании Федеральному Собранию президент указал на заботу о социально-культурной составляющей городов.

«Одна из главных задач и целей всех наших усилий по переходу – ни одно из музейных учреждений не должно пострадать», – добавил Александр Голышев и выразил надежду, что бюджет объединенного псковского музея будет удвоен.

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