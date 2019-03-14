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Экономика

Ввоз 20 тонн смеси семян нидерландских трав запрещен в Псковской области

12 марта на российско-латвийском участке Государственной границы Российской Федерации в многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки запрещен ввоз 20 тонн смеси семян газонных трав. Груз следовал автомобильным транспортом из Нидерландов в Москву, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В ведомстве отметили, что в РФ запрещен ввоз подкарантинной продукции в целях посевов и посадок из иностранных государств, где выявлено распространение карантинных объектов, без осуществления федеральным органом исполнительной власти контроля в местах производства и переработки, отгрузки этого товара 

Семена высокого фитосанитарного риска возвращены на территорию сопредельного государства.

По факту выявленного нарушения в отношении представителя владельца груза возбуждено дело об административном правонарушении.

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