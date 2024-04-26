Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых
Совет директоров Банка России 26 апреля принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16 % годовых, сообщили ПАИ в пресс-службе регулятора.
Напомним, что последний раз Центробанк повышал ключевую ставку 15 декабря 2023 года на 100 базовых пунктов – до 16 % годовых.
Ключевая ставка – минимальная процентная ставка, по которой Центробанк предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой он готов принимать средства на депозиты.
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