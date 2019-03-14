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Фальшивые банкноты выявлены в Пскове и Великих Луках

В Пскове и Великих Луках выявлены фальшивые банкноты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Так, 12 марта в финансовом учреждении областного центра обнаружена пятитысячная банкнота с признаками подделки. А в финансовой организации Великих Лук в тот же день выявлена фальшивая тысячерублевая купюра. По имеющимся сведениям, она поступила в выручке из городского магазина.

По данным фактам проводятся проверки

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