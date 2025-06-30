Дальнобойщик из Псковской области погиб под колёсами чужого автомобиля в Санкт-Петербурге

23:09, 30 июня 2025, ПАИ

Полицией проводится проверка по факту смертельной аварии на КАД. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

29 июня в 23:20 на 54-м километре КАД 33-летний водитель, управлявший автомобилем «Сузуки», наехал на 61-летнего мужчину из Псковской области, который вышел на обочину из своего грузового автомобиля «Вольво» после предыдущего ДТП из-за произошедшего ранее ДТП.

В результате ДТП водитель большегруза от полученных травм скончался на месте аварии.

По факту ДТП проводится проверка.