Двух нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Псковской области

20:58, 30 июня 2025, ПАИ

Двух нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, задержали в Великих Луках и Новосокольническом районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Согласно имеющимся данным, в Великих Луках в ночь на 27 июня инспекторы ДПС остановили для проверки мужчину, который ехал на мопеде без номеров у дома на улице Пригородной. Оказалось, что этот 36-летний житель Великих Лук был в состоянии алкогольного опьянения.

В тот же день, 27 июня, в Новосокольническом районе дорожные полицейские задержали 50-летнего мужчину из Великих Лук, который управлял автомобилем ВАЗ также находясь под воздействием алкоголя.

Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.